عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

رسالة زوجة متوفاة
رسالة زوجة متوفاة

أشعلت قصة الزوجة المصرية التى أرسلت رسالة إلكترونية لزوجها قبل الوفاة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.. فماذا كان بها؟


كانت الزوجة التى تدعى رويدا مريضة بالسرطان وحالتها متأخرة وتم احتجازها في المستشفى.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

هل هناك علاقة بين نظافة الأسنان والإصابة بأورام الفك؟ .. استشاري يوضح

وأثناء تواجد زوجها مع الاطفال في المنزل أرسلت له عبر ماسنجر رسالة مكتوبة تخبره بآخر وصاياها لشعورها باقتراب الأجل.

وقالت الزوجة "ما تنسانيش بالدعاء وخلي بالك من اولادنا دول اولادنا انا وانت بس ما تخليش حد مهما كان يتدخل في حياتهم انت بس اللي المسؤول أمام الله عنهم ما حدش غيرك.

كما أوصت الزوجة باعطاء هاتفها المحمول لأحد ابنائها وشراء التابلت للآخر واجراء عملية جراحية كان بحاجة لها وأوصته بزيارتها صبيحة دفنها وقراءة القرآن لها وأن يكون معه الأبناء لرؤيتهم.

واختتمت الرسالة بالدعاء لزوجها وأن الله يكافئه على صبره وتعبه معها ووصفته بـ الأصيل ابن الأصول .. وقالت الزوجة فى رسالتها “خدمتني وعاملتني كأنني بنتك مش زوجتك وبس ولم تحسسني يوم بضعفي الله يجزيك كل خير ويعوضك في أولادك كل خير”.

الزوجة السوشيال ميديا الزوجة المصرية قراءة القران رسالة زوجة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصة

الأب وابنه ماتوا في نفس الشهر.. واقعة أحزنت السوشيال ميديا وهذه طرق الوقاية

طريقة عمل تورتة شيكولاتة بالكريم شانتيه

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

فيديو

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ