وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

أشعلت قصة الزوجة المصرية التى أرسلت رسالة إلكترونية لزوجها قبل الوفاة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.. فماذا كان بها؟



كانت الزوجة التى تدعى رويدا مريضة بالسرطان وحالتها متأخرة وتم احتجازها في المستشفى.

وأثناء تواجد زوجها مع الاطفال في المنزل أرسلت له عبر ماسنجر رسالة مكتوبة تخبره بآخر وصاياها لشعورها باقتراب الأجل.

وقالت الزوجة "ما تنسانيش بالدعاء وخلي بالك من اولادنا دول اولادنا انا وانت بس ما تخليش حد مهما كان يتدخل في حياتهم انت بس اللي المسؤول أمام الله عنهم ما حدش غيرك.

كما أوصت الزوجة باعطاء هاتفها المحمول لأحد ابنائها وشراء التابلت للآخر واجراء عملية جراحية كان بحاجة لها وأوصته بزيارتها صبيحة دفنها وقراءة القرآن لها وأن يكون معه الأبناء لرؤيتهم.

واختتمت الرسالة بالدعاء لزوجها وأن الله يكافئه على صبره وتعبه معها ووصفته بـ الأصيل ابن الأصول .. وقالت الزوجة فى رسالتها “خدمتني وعاملتني كأنني بنتك مش زوجتك وبس ولم تحسسني يوم بضعفي الله يجزيك كل خير ويعوضك في أولادك كل خير”.