هل هناك علاقة بين نظافة الأسنان والإصابة بأورام الفك؟ .. استشاري يوضح

أوضح الدكتور محمود سعدون استشاري طب أسنان الأطفال أن هناك أسباب عوامل الخطورة التي تؤدي الى سرطان الفم ومنطقة الوجه والفكين، مؤكدا ضرورة نظافة الأسنان لانها جزء من الإصابة بمرض السرطان، لافتا الى وجود أسباب كثيرة من الإصابة بمرض السرطان.



وأكد سعدون خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى أن أورام الوجه والفكين وهو سؤال شائع لماذا تزيد خطورة وجود الأورام في هذه المنطقة تحديدا؟ وذلك للصعوبة الشديدة في العلاج وينتج عنه تشوهات يؤثر على حياة المريض ونفسيته.



وتابع استشاري طب أسنان الأطفال: أن هناك إصابة بالأورام في منطقة الوجه والفكين في حين علاجه ولكنه يؤثر بشكل سلبي على المريض، موضحا أن نظافة الأسنان والفم والاهتمام بالفك أمر مهم ولكنه ليس السبب الرئيسي للإصابة بمرض السرطان.

أسباب الأصابة بأورام منطقة الفم والوجه والفكين والبلعوم والمرئ والرئة



وكشف استشاري طب أسنان الأطفال عن الأسباب الأكثر شهرة للإصابة بأورام الفكين وهو أولا "التدخين"، موضحا أن زيادة الإصابة بأورام منطقة الفم والوجه والفكين والبلعوم والمرئ والرئة له علاقة بالتدخين بكل انواعه، وكل أنواع التدخين واحدة لانها غازات متشبعة بأول وثاني اكسيد الكربون، لذلك فالتدخين بالطرق الجديدة ليس بأقل خطر من التدخين العادي.



واستكمل أستشاري طب الأسنان ، ثانيا: المشروبات الكحلية ، ثالثا محاولة الهروب من التدخين بطرق اسوء وهي تناول أقراص او أكياس يتم وضعها في الفم كبديل للتدخين مما ينتج عنه الاصابة بالأورام العنيفة، رابعا تسوس الأسنان وهو من الممكن أن يصيب الفم بالسرطان عندما يصل التسوس للعصب وينتج عنه " خراج مزمن" ويترك لفترات طويلة مما ينتج عنه أورام حميدة ولكنها مدمرة وتقتحم الأماكن المحيطة بها.

ضرورة غسل الأسنان ٣ مرات يوميا

ونصح محمود سعدون بضرورة غسل الأسنان ٣ مرات يوميا، موصيا بإستخدام معجون أسنان به نسبة فلورايد بسيطة، والاهتمام بزيارة طبيب الأسنان والمتابعه معه عند الشعور بوجود اي مشكلة بسيطة في الأسنان، موكدا على زيارة طبيب الأسنان بالنسبة للأطفال بداية اول عام من الولاده.