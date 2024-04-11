ناجٍ من محاكمة القرن.. وفاة نجم كرة القدم الأمريكية

توفى النجم السابق لكرة القدم الأمريكية، أو جيه سيمسون، الذي بُرّئ عام 1995 في محاكمة شهيرة من تهمة قتـ ـل زوجته، نتيجة إصابته بمرض السرطان عن 76 عامًا.

وكتبت العائلة على «إكس»: «في 10 أبريل، توفي والدنا أورنثال جيمس سيمسون بعد صراعه مع السرطان. كان محاطاً بأولاده وأحفاده».

وأشارت تقارير إلى أن سيمسون كان يعاني من سرطان البروستاتا.

سيمسون الذي نشأ في فقر مدقع، سطع نجمه في السبعينيات من القرن الماضي مع فريق بوفالو بيلز لكرة القدم الأمريكية، إلى حين اعتزاله عام 1979 بعد تحقيق سلسلة أرقام قياسية، لينتقل بعدها إلى مهنة التمثيل.

ونمت شعبية أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 1973، بعد اعتزاله. وعُرف بمجال الإعلانات، من خلال الترويج لمنتجات مختلفة، من عصير البرتقال إلى شركات تأجير السيارات، فأصبح من أكثر الوجوه شهرة في البلاد من أصحاب البشرة السوداء.

وكان إعلانه لشركة هيرتز لتأجير السيارات، وهو يجري في المطار ببذلته الأنيقة، قد نال شهرة واسعة.

لكن شهرة ابن سان فرانسيسكو تحوّلت إلى عار. وبُرّئ في «محاكمة القرن» من جريمة قتل طليقته نيكول براون سيمسون، وصديقها رون غولدمان، في 12 يونيو 1994. حيث عُثر عليهما مقتولين طعناً بالسكين خارج منزلهما في لوس أنجلوس.

وأوقف سيمسون إثر هذه الجريمة بعد عملية مطاردة لسيارته فورد برونكو بيضاء اللون، قادها صديقه يوم الجمعة 17 يونيو 1994. ودامت المطاردة ساعات عدة، تتبعها مباشرة نحو 95 مليون أمريكي وملايين الأشخاص خارج البلاد، بفضل كاميرات تصوّر من مروحيات.