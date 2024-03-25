علاقة الغذاء بالأورام السرطانية.. حقائق يكشفها القومي للتغذية

قال المعهد القومي للتغذية، إن هناك عدة أسباب للاعتقاد بأن الغذاء والتغذية لهم دور لا يستهان به في منشأ وتطور السرطانات.

وأوضح المعهد القومي للتغذية، إن السـرطان ( الأورام الخبيثة ) يعنى نموا وتكاثرا غير طبيعي بعد استبعاد الحوادث كسبب هام في الوفيات بين الأطفال والبالغين على حد سـواء، ّرات الحامض النووي هي الأساس في منشأ الأورام الخبيثة.

وأضاف المعهد هناك علاقة مؤكدة بين معدلات أورام « القـولون - الثدي والبروستاتا» وبين الاستهلاك لمكونات غذائية كالدهون .



ثانيا: الدور الواضـــح للمكونات الغذائية المختلفة في نشـــوء الأورام

وأوضح المعهد القومي للتغذية، أن الدهون الغير متشبعة بكثرة في الغذاء يعمل على كثرة تكوين مركبات الأكسجين الطليقة التي تشكل خطرا حقيقيا على الحمض النووي ، على حين تعمل الفيتامينات (فيتامين أ ، هاء، ج) وبعض العناصر الغذائية النادرة على تحويل هذه المركبات إلى صورة ذائبة يسهل تخلص الجسم منها بعملية الإخراج.



ثالثـــا: النقص في تنــاول المكـــونات الغذائية التي تحتوى على حـامض الفوليك



من الضروري لعملية تخليق الحمض النووي من شأنه التأثير بالسلب على جودة تخليق هذا

الحامض ، فإذا ما تكاثرت الخلايا تم إنتاج نســـخ متطابقة للحامض النووي بتلفيقاته في الخلايا

الجديدة ومن ثم ينشأ الورم الخبيث.



رابعا: معدل تكاثر الخلايا يخضع لمنسوب بعض الهرمونات كالاستروجين وعوامل للنمو

كعامل النمو الشبيه بالأنسولين وعامل نمو الخلايا السطيحة للجلد ولآخرون .) وتناولك الخضروات المحتوية على أشباه الاستروجين فإنها تتفاعل مع مستقبلات هرمون الاستروجين فى الجسم إما بالتثبيط أو التنشيط وبذلك تؤثر بصورة غير مباشرة على معدلات تميز وتتكاثر بما فيها الخلايا السرطانية.



وأضاف القومي للتغذية ، إنه وجد أن فيتامين " د " يقلل من معدل تكاثر الأنسجة عن طـــريق تحكمها فى عنصر الكالسيوم .



أما الدهون فهى تعين على ســـرعة تكاثر وتمايز الخلايا . ولذا فالسيدات الأكثر طولاً وبدانة ً

هن اكثرعرضة للاصابة بسرطان الثدى من غيرهن.



دور الغذاء فى مجابهة الأورام والإقلال منها:

أولا : دور المكونات الغذائية الرئيسية : الطاقة - الدهون - البروتينات

ثانيا : دور المكونات الغذائية الدقيقة :

- فيتامين أ ، جـ ، هـ

- فيتامين د ، الكالسيوم ، الفوسفات ..

- نقص الفوليك ، ب12 ، وآخرون ..

- الحديد – السيلينيوم ..54

ثالثا : دور المكونات الغير غذائية بالطعام : الألياف الغذائية و غيرها.

التحديد من الطاقة - الدهون - البروتينات:

بيـ ّنت الدارسات الحديثة أن الإقلال من الطاقة الغذائية من شــأنه وقف العديد من

الأورام مثل أورام ( الثدى – القولون – الكبد والجلد ) .. وذلك عن طريق :

* الإقلال من التفاعلات المؤكســـدة الضـارة فيعين على التخلص من َّمو لدات الأورام و يحفظ

للجسم وســـائله الترميمية لأطول أمد ممكن



* الارتفاع الملحوظ فى هرمونات الغدة الكظرية الذى من شأنه إخماد نشـاط " الانزيم المـ

عن نضج الخلايا َوتميـ ين علـــى التخلص من الخلايا ّ للبروتينات المسئول زها.. كمــــا يع

التالفة والخلايا ما قــبل الســـرطانية بموتها

* التأثير في قـــدرة الجينات على إظهار آثارها فمثلاً وجـد أنه فى حالات الارتفاع والانخفاض

الشديدتين في درجات الحرارة فإن الجسم ينتج أنواعاً معينة من البروتينات سمى تعمل على

حماية الجســـم من الآثار الضارة للتغيرات في الحرارة .. وقد وجد أن هذه البروتينات الواقية

يكثر تصــنيعها أيضاً فى حالات الحد من الطاقة الغذائية ...

هذا وكلما كان الاقلال من الطاقة مستمرا ً كلما كان الأثر أفضل حيث يؤثر الحد من الطاقة على

كل مراحل نشوء وتطور الأورام ..

الدهــــــــون

حيث أكدت الأبحاث على أهمية الزيوت الغنية بحامض Oleic مثل زيت الزيتـون وأيضا أهمية

الزيوت الغنية (بالأوميجا 3) ( acids fatty -3w ( زيوت الأسماك .. وهي وإن لم يكن

لها دورا ً وقـــائياً فى حــد ذاتها الإ إنها تفتقد الخواص التى تجعلها من مســـببات الأورام نظرا ً

لقلة أو عدم وجود حمض اللينوليك ذى الرابطة المزدوجة. ويعمل الإقلال من الدهون على الحماية من الأورام عـن طريق تثبيط أو الإقلال من تنشيط الإنزيمات التى تعين على تكاثر وتمايز الخلايا خاصة الخلايا السرطانية .

