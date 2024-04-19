سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

أثار خبر وفاة الفنان صلاح السعدني حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وبين جمهوره.

ويعد صلاح السعدني من أشهر الفنانين المعاصرين حيث أنه يمتلك شعبية كبيرة بين الجمهور خاصة أن له العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أرابيسك والباطنية وليالي الحلمية.

وجاءت وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عاما، وقد سبق ظهور أعراض الزهايمر والشيخوخة عليه.

وكان سبب وفاة الفنان صلاح السعدني هو المعاناة من أمراض الشيخوخة المختلفة المرتبطة بضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم ويعانى المصاب بهذه الحالة من عدة متاعب.

صلاح السعدنى



ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” هناك مجموعة من العوامل تجعل الانسان اكثر عرضة لامراض الشيخوخة التى عانى منها الراحل صلاح السعدني ، وهى:

العمر: كلما تقدمت في العمر زاد خطر إصابتك بأمراض الشيخوخة.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض الشيخوخة فستكون أكثر عرضة للإصابة بها.

نمط الحياة: تؤدي عوامل نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والخمول وانخفاض النشاط البدني لزيادة خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة.

صلاح السعدنى

ماهى أمراض الشيخوخة:

نتيجة التقدم فى العمر يحدث ضعف فى عدد من أجهزة الجسم تختلف من شخص لاخر حسب العوامل السابقة، وإليكم أهم أشكال أمراض الشيخوخة:

أمراض القلب: تصبح أكثر شيوعًا مع تقدمنا ​​في العمر خاصة بعد سن 65 عامًا وتتضمن أمراض القلب الشائعة الاتى: ارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب التاجي وهو ينتج عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

السكتة الدماغية : تحدث عندما يتعطل تدفق الدم إلى الدماغ.



السرطان: ثاني سبب رئيسي للوفاة بين كبار السن وتشمل الأنواع الشائعة بين كبار السن: سرطان الثدي ، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرئة.

الزهايمر والخرف من أشهرالأمراض الذهنية التى تصيب كبار السن وتؤثر على مستوى إدراكهم.

هشاشة العظام: تصبح العظام أكثر هشاشة مع التقدم ​​في العمر