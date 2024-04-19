التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

نعي الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، الفنان القدير صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وذكر بيان التوأم حسام وإبراهيم:"ينعي التوأم حسام وإبراهيم حسن ببالغ الحزن والاسي الفنان القدير صلاح السعدني .. داعيين الله عز وجل أن يلهم اهله الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وإنا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.