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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

صدى البلد

ننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 والتى تسجل استقرارا ملحوظا عند مستويات 340 إلى 450 جنيها وبلغ سعر الكبدة البلدي 440 جنيها خلال أيام شهر رمضان المبارك 2024.
 

وتختلف أسعار اللحوم وفق كل محافظة وبحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 310- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 280 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.

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