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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد حملة بلاها فراخ.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد، 28 إبريل 2024، انخفاضًا جديدًا قبل بداية التعاملات في الأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء جنيهين، وفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، وجاء هذا التراجع الطفيف بعد حملة "بلاها فراخ" التي جاءت بعد نجاح مقاطعة الأسماك التي حملت شعار “خليها تعفن”.

الفراخ مولعة" اسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الخميس 15 فبراير 2024 للمستهلك - بلد نيوز
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

ووفقًا للأسعار المسجلة، فإن سعر الفراخ البيضاء في المزرعة يتراوح بين 80 و81 جنيهًا، في حين يتراوح في المحلات ما بين 88 و95 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي فقد سجلت حوالي 100 جنيه للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وفيما يلي بعض الأسعار الأخرى المسجلة:

  • سعر الدواجن الساسو الحمراء: 84 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويباع للمستهلك بـ 96 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الفراخ البيضاء الأمهات: 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.
  • سعر البانيه: يتراوح ما بين 195 و 210 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق، وقد يختلف حسب المنطقة السكنية.

وبالنسبة لأسعار أجزاء الفراخ، فهي كالتالي:

  • سعر الشيش طاووق: 210 جنيهات للكيلو.
  • سعر كيلو الأوراك: 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبدة: 105 جنيهات.
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هبوط حاد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض بـ 130 جنيها للكرتونة

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رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

وفيما يخص أسعار كرتونة البيض، فسجلت الآتي:

  • كرتونة البيض الأبيض: حوالي 150 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 155 جنيهًا في المحلات.
  • كرتونة البيض الأحمر: حوالي 155 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 160 جنيهًا في المحلات.
  • كرتونة البيض البلدي: حوالي 160 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 170 جنيهًا في المحلات."

ومن جانب آخر، شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، انخفاضاً كبيراً في الأسواق بالنسبة للذرة، بينما استقرت أسعار الاعلاف في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجل سعر طن الذرة البيضاء تراجعاً يقدر بنحو 2877 جنيهاً.

وجاءت أسعار الأعلاف اليوم بمختلف أنواعها كالتال:

  • سجل سعر طن الذرة البيضاء، تراجعا في الأسواق اليوم، بنحو 2877 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 13810.34جنيه.
  • سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء، تراجعا في الأسواق اليوم، بنحو 180 جنيه، ليسجل نحو 731.36 جنيه للشيكارة.
  • استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 11 ألفا و200 جنيه.
  • استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 12 ألفا و400 جنيه.
  • استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 12ألفا و400 جنيه.
  • استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 25500 جنيه.
  • استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 26500 جنيه.
الدواجن أسعار الدواجن سعر الفراخ الفراخ البيضاء

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