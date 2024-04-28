بعد حملة بلاها فراخ.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد، 28 إبريل 2024، انخفاضًا جديدًا قبل بداية التعاملات في الأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء جنيهين، وفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، وجاء هذا التراجع الطفيف بعد حملة "بلاها فراخ" التي جاءت بعد نجاح مقاطعة الأسماك التي حملت شعار “خليها تعفن”.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

ووفقًا للأسعار المسجلة، فإن سعر الفراخ البيضاء في المزرعة يتراوح بين 80 و81 جنيهًا، في حين يتراوح في المحلات ما بين 88 و95 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي فقد سجلت حوالي 100 جنيه للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وفيما يلي بعض الأسعار الأخرى المسجلة:

سعر الدواجن الساسو الحمراء: 84 جنيهًا للكيلو في البورصة، ويباع للمستهلك بـ 96 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء الأمهات: 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

سعر البانيه: يتراوح ما بين 195 و 210 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق، وقد يختلف حسب المنطقة السكنية.

وبالنسبة لأسعار أجزاء الفراخ، فهي كالتالي:

سعر الشيش طاووق: 210 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الأوراك: 95 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة: 105 جنيهات.

وفيما يخص أسعار كرتونة البيض، فسجلت الآتي:

كرتونة البيض الأبيض: حوالي 150 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 155 جنيهًا في المحلات.

كرتونة البيض الأحمر: حوالي 155 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 160 جنيهًا في المحلات.

كرتونة البيض البلدي: حوالي 160 جنيهًا في المزرعة، وحوالي 170 جنيهًا في المحلات."

ومن جانب آخر، شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، انخفاضاً كبيراً في الأسواق بالنسبة للذرة، بينما استقرت أسعار الاعلاف في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجل سعر طن الذرة البيضاء تراجعاً يقدر بنحو 2877 جنيهاً.

وجاءت أسعار الأعلاف اليوم بمختلف أنواعها كالتال: