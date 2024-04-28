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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

صدى البلد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 أبريل 2024، ارتفعت بنحو 5 جنيها تقريبا مقارنة بأسعار الدواجن الأحد الماضي.

يأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه تقريب أمس السبت، إلا أن سعر الكتاكيت ارتفع بنحو 6 جنيهات في الكتكو الواحد.

 

وأرجع عدد من المتخصصين ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة الطلب عليها بسبب حملات مقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات.

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء. 

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي. 

وشهد سعر الدواجن اليوم الاحد 28-4-2024، ارتفع بنحو 7 جنيهات مسجلا 83 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 76 الأسبوع الماضي. 

 

تراجع منتظر لأسعار الدواجن

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد  تراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 92 و95جنيهًا للكيلو. 

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد  ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

 

 

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 83 جنيهًا للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

  • وسجل سعر الوراك من 95 إلى 98 جنيها.
  • سعر الكبد والقوانص 100 جنيها.
  • كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 140 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

  • سجل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 150 جنيهًا للطبق.
  • وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.
  • وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 92 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 33 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 35 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 80 و83 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 88 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  73 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و210 جنيهات للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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