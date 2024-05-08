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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة لـ الكهرباء تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرًا بدلا من 11 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء ، ابتداءً من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد انقطاع الكهرباء خلال فترة امتحانات مختلف المراحل الدراسية في مصر.


وجاء جدول تخفيف الأحمال كالآتي:


1- مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4  و حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.

2- مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.

3- مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.

4- مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء  بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.

5- مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.

6- مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.

وكانت الشركة القابضة لـ الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الاحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة ال8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا ، تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا و حتى الساعة 7 مساء.

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من اليوم الأربعاء 8 مايو و حتى 20 يوليو المقبل ، موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى .

أزمة قطع الكهرباء

وتسعى الحكومة للتغلب على أزمة قطع الكهرباء ووقف برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ مشروعات جديدة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

ووفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المتبعة حاليا، من 8 إلى 3 خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 8 - 5 2024 إلى 20- 7 2024.

وحرصا على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناء على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر  تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءا من اليوم 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية، لتصبح من 3 حتى 7 مساء، موزعة على جميع مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد مدة الفصل عن كل منطقة عن ساعتين.

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