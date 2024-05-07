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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

صدى البلد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقفًا لخطة تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدٍ الأربعاء 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، موضحا أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة ويتم اختيار المواعيد وفق عملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.

 طلب وزارة التربية والتعليم 

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الاحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة ال8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا ، تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا و حتى الساعة 7 مساء.

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من غد الأربعاء 8 مايو و حتى 20 يوليو المقبل ، موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى .

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