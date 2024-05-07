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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

صدى البلد

أعلنت الشركة القابضة الكهرباء عن تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءً من الغد 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية.

وجاء فى البيان، الذى نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية فيس بوك انه تم تعديل الميعاد ليصبح من 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء  لمدة  لا تزيد عن  ساعتين.

أزمة قطع الكهرباء

وتسعى الحكومة للتغلب على أزمة قطع الكهرباء ووقف برنامج تخفيف الأحمال بشكل نهائي من خلال توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ مشروعات جديدة وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد قطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، التي تتزامن مع أعياد الأقباط واحتفالاتهم، إضافة إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

ووفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المتبعة حاليا، من 8 إلى 3 خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 8 - 5 2024 إلى 20- 7 2024.

وحرصا على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناء على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر  تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءا من الغد 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية، لتصبح من 3 حتى 7 مساء، موزعة على جميع مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد مدة الفصل عن كل منطقة عن ساعتين.

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.

ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها من العملة الصعبة. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

وتوقفت الحكومة عن تنفيذ جداول تخفيف الأحمال خلال رمضان، وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر في تنفيذ هذا القرار منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قبل أيام، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك. وأوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات، وهو ما تم بالفعل.

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بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

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