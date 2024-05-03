هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إلغاء قرار تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خلال فترة أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد للأقباط، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية خلال هذه المناسبات الدينية من الأحد 28 أبريل 2024 ولمدة 8 أيام.

وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة قررت وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد نهايتها.

حرصت الحكومة على وضع خطة لتجنب فصل التيار الكهربائي خلال فترة الأعياد، بالإضافة إلى العمل على توفير التغذية الكهربائية لكافة المرافق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء، ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.

وناشدت وزارة الكهرباء جميع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ساعات الذروة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي انقطاعات، حيث سيساهم ذلك في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية؛ لأن تواجه الشبكة الكهربائية ضغوطًا كبيرة خلال فترة الأعياد، خاصة مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى بكثافة. لذلك، فإن الحرص على ترشيد الاستهلاك يُساهم بشكل كبير في تخفيف هذه الضغوط والحفاظ على استقرار الشبكة، و الحفاظ على البيئة، و توفير المال.

تخفيف أحمال الكهرباء خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أدرك مجلس الوزراء أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي معوقات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة واحتمال انقطاع التيار الكهربائي بسبب خطة تخفيف الأحمال، لذلك، حرص مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على وضع خطة استراتيجية لمنع انقطاع التيار الكهربائي وذلك خلال فترة الامتحانات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وخلق بيئة هادئة للطلاب تقي من التوتر وتساعدهم على التركيز وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من مؤسسات الدولة يساعد في التوعية بأهمية تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، من خلال استخدام أجهزة موفرة للطاقة، وإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.