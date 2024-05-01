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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ9 مليارات دولار.. الحكومة تكشف تفاصيل إنتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج

الوزراء
الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، لإنتاج 5 جيجاوات في المشروع الأول، و3 جيجاوات في الثاني، ويجري تنفيذه على عدة مراحل، بإجمالي 8 جيجاوات من طاقة الرياح، باستثمارات 9 مليار دولار.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن المشروع تسهم فيه شركات محلية، وسيوفر 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، مع زيادة مشاركة الطاقة المتجددة، وتقليل استخدامات الطاقة.

وأكد محمد الحمصاني أن الشركة جادة، والحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتي لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصري، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.

ولفت محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضى.

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