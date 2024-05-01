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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 مليارات جنيه الخطة الاستثمارية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء العام المالي الجديد

صدى البلد

استعرض المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الخطة الاستثمارية للشركة  حيث من المستهدف تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 3.229 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 لتحسين أداء الشبكات وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.


وأوضح أنه من المستهدف تنفيذ 60 محطة طاقة شمسية خلال عام الموازنة 2024/2025 لدى المشتركين بقدرات مختلفة وهي:-
- الفعلي 2022/2023  (81 محطة)
- المتوقع 2023/2024 (54 محطة)
- المستهدف 2024/2025 ( 60 محطة) 


ترشيد الطاقة  
1-إجراء دراسات معامل الحمل للقطاعات التالية (الصناعي والتجاري والحكومي والخدمي)
2-إجراء الدراسة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لكل القطاعات
3-عقد  (50) ندوه توعيه بكفاءة استخدام الطاقة بالمدارس والمنشآت الحكومية

وأشار عفيفي أنه من المستهدف تحقيق تحصيل نقدي بمبلغ 30.235 مليار جنيه خلال عام الموازنة 2024 / 2025 ومستهدف تحقيق نسبة تحصيل 107.5 من الإصدار والمتأخرات إلى الإصدار خلال موازنة العام المالي 2024 / 2025

 

وأشار عفيفي خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر أن ذلك  على النحو التالي: 


- نسبة التحصيل النقدي المستهدفة عام 2024/2025:    107.5%
- نسبة التحصيل النقدي المتوقعة عام 2023/2024:      101.4%
- نسبة التحصيل النقدي الفعلية عام 2022/2023:          88.8%


واستهدفت الشركة خطة تركيب العدادات بعام الموازنة 2024 / 2025 كما يلي: - 
- تركيب 317 ألف مشترك عدادات مسبقة الدفع 
- تركيب 190 ألف مشترك عدادات ذكية من خلال مشروع جايكا 
- تركيب 27 ألف مشترك لكبار المشتركين عدادات ذكية

الرسائل القصيرة SMS
-تفعيل و تشغيل خدمة الرسائل القصيرة SMS بقيمة الفواتير الصادرة للمشتركين شهريا والتي تبلغ حوالي 3.5 مليون رسالة شهريا مما لها الأثر في تحسين عملية تحصيل الفواتير شهرياً
تحصيل محاضر سرقات التيار
فتح منافذ لتحصيل محاضر سرقات التيار عن طريق شركات التحصيل الالكترونية.


وأوضح جهود الشركة فى تقليل زمن وعدد مرات الإنقطاع  حيث يتم إتخاذ الإجراءات الآتية: - 
1- الإلتزام بتنفيذ الخطة الإستثمارية: 
- (توسع و جديد) للشبكات: لمواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية و الوصول إلي الأحمال المثلي لجميع المهمات لعدم حدوث إنقطاعات غير مبرمجة. 
- (الإحلال والتجديد) للمهمات المتهالكة بالشبكات من: 
• لوحات توزيع الجهد المتوسط (الموزعات).
• الأكشاك الصاج بمحتوياتها.
• كابلات.
• محولات التوزيع.
• لوحات حلقية جهد متوسط – لوحات جهد منخفض (التركيبات المفتوحة).
• صناديق التوزيع. 
2- الإلتزام ببرامج الصيانة لتقليل زمن الانقطاعات الغير مبرمجة. 
3- التوسع في تشغيل التحكمات الآلية بالإضافة لتوزيع وتمركز سيارات التشغيل وماكينات الطوارئ علي النطاق الجغرافي للشركة لتقليل زمن المناورات و الانقطاعات

جودة الجهد ( للحفاظ علي قيم الجهد في الحدود المسموح بها) 
1- الاستمرارية في إستخدام كابلات وموصلات ذات مقاطع مناسبة للأحمال.
2- متابعة إحلال وتدوير محولات التوزيع التي أحمالها تجاوزت الحمل الأمثل أو ذات الأحمال المنخفضة بأخري بسعة مناسبة.
3- متابعة تركيب مكثفات لدي كبار المشتركين. 
4- مراعاة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية القائمة ونسب التحميل المقننة. 
5- متابعة قياس عناصر جودة التغذية الكهربائية خاصة بالمناطق الصناعية لتحسين الخدمة لدي المشتركين. 
تحسين معامل القدرة: 
1- متابعة المكثفات المركبة بما يحافظ علي مستوي معامل القدرة بالشبكة عند 0.95.
2- الإستمرار في تركيب مكثفات بالشبكة لمواجهة معدل الطلب علي الطاقة.
3- متابعة معامل القدرة للمحولات بمحطات المحولات المغذية لشبكات الشركة من خلال: 
- نظام SCADA بتحكم 66 ك.ف شهرياً و Load Profil الخاص بعدادات الطاقة المركبة علي خلايا محولات 11/66 ك.ف ، 66/22 ك.ف.


الميكنة (نظم المعلومات): 
1- استكمال العمل علي توحيد البرامج الموجودة بالشركة علي قاعدة بيانات موحدة مركزية بمركز البيانات الرئيسي بالعبور وربطها بفروع الشركة مثل برنامج الشباك الواحد والتحصيل والجرد بإستخدام الباركود. 
2- استكمال تجهيز Disaster recovery (DR) بخوادم ووحدات تخزين وراكات وغيره لعمل شبكة ربط مؤمنة. 
3- الاستمرار في الخطة التدريبية للعاملين لتأهيل الكوادر التي تعمل علي منظومة ال Data center.
4- استكمال هيكلة البنية التحتية للشبكة والأجهزة لمباني إدارات (بهتيم – السلام – نبيل الوقاد – الخانكة – الخصوص – القناطر – المرج) وفقاً لمتطلبات الجهة المسئولة عن تأمين البيانات ومتطلبات الأستشاري وتحديث مراكز الخدمة وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة القابضة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتجهيز مراكز خدمة خاصة بذوي الهمم. 
5- إستكمال تحديث جميع السويتشات بجميع فروع الشركة لمنع حدوث إختناق للشبكة. 
6- إستكمال العمل علي التوسع في تحويل خطوط الربط النحاسية إلي خطوط فايبر وزيادة السرعة لفروع الشركة لاستيعاب المركزية المعلوماتية لقواعد البيانات وأنظمة التحول الرقمي. 
7- توفير الاحتياجات اللازمة لإصدار فواتير إدارات الشركة و تشغيل برنامج كبار المشتركين. 
8- استمرار تحديث برنامج الشباك الواحد وربطه بالوردية والتكاليف والعدادات وربطة ببرنامج الإصدار والمخازن وبرنامج الضبطية القضائية. 
9- استكمال احتياجات الشركة من أجهزة الحاسب الآلي اللازمة وملحقاتها من طابعات و إسكانرات وغيرها وفقاً للاحتياجات الفعلية.

 


 

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