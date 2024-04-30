عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح لاستخدام الديب فريزر والتكييف وتقليل فاتورة الكهرباء

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح للمستهلكين من أجل ترشيد الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء.

ويستعرض صدى البلد لقرائه بعض تلك النصائح عند شراء التكييف وكيفية ترشيد استهلاك الديب فريزر.

 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء


ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايةالمستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:
1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .
4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

txt

استعيد كارت عداد الكهرباء المفقود بهذه الخطوات

txt

سبب زيادة الفاتورة .. أجهزة لاتتوقف عن استهلاك الكهرباء رغم غلقها

نصائح عند شراء التكييف

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك   بعض المعلومات التي تساعدك عند شراء التكييف  الذى يساعد على ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء .وهى كالاتي :
1-اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.
3-اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.
4- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

 

 طريقة استخدام التكييف وترشيد الكهرباء

 

إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل.

الحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

إسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

غسل المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية.

الكهرباء فاتورة الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ترشيد الكهرباء عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

صاحبتي جالها سرطان .. منة فضالي تكشف سر رفضها تجميد بويضاتها

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

مدرب الدراجات يكشف تبعيات واقعة اعتداء اللاعبة شهد على زميلتها جنى

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

نصائح لاستخدام الديب فريزر والتكييف وتقليل فاتورة الكهرباء

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

كواليس ما فعله أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر.. تناول هذا الطعام قبل الأكل ولن تعانى من مضاعفات

"محتاجة إعادة نظر".. علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ