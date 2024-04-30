نصائح لاستخدام الديب فريزر والتكييف وتقليل فاتورة الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح للمستهلكين من أجل ترشيد الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء.

ويستعرض صدى البلد لقرائه بعض تلك النصائح عند شراء التكييف وكيفية ترشيد استهلاك الديب فريزر.

نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء



ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايةالمستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:

1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .

4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

نصائح عند شراء التكييف

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض المعلومات التي تساعدك عند شراء التكييف الذى يساعد على ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء .وهى كالاتي :

1-اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3-اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

طريقة استخدام التكييف وترشيد الكهرباء

إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل.

الحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

إسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

غسل المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية.