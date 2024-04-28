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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعيد كارت عداد الكهرباء المفقود بهذه الخطوات

صدى البلد

يتعرض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أحيانا للفقد أو التلف، ولحل هذه المشكلة حددت وزارة الكهرباء طريقة استعادة كارت الشحن عبر مراكز توزيعها بالشركات التابعة.

ويستعرض "صدى البلد" لقرائه، طريقة استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى عدة خطوات هى:

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء
 

1- يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها لتقديم طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أى محضر، حيث يتم الاكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد كارت شحن عداد الكهرباء

2- يتقدم المشترك إلى شركة التوزيع التابع لها بمستندات لاستخراج بدل تالف أو مفقود لكارت شحن العداد تتضمن، بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد كارت العداد، وهناك العديد من الأفرع التابعة لشركات توزيع الكهرباء تقوم بتقديم نفس الخدمة ولكنها تستغرق وقتاً أكبر.

3- يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم استيفاء طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فاقد، ويتم سداد الرسوم المقررة.

4- بعد استيفاء المستندات وتقديمها وفحصها من قبل الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء، يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.

5- يقوم المشترك بسداد رسوم لإصدار كارت شحن جديد بقيمة 85 جنيها، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.


استعادة الرصيد الموجود في الكارت المفقود


يقوم الموظف المختص بشركة التوزيع بالدخول على النظام الخاص بالعدادات لمعرفة قيمة الرصيد المتواجد في الكارت وبناءً عليه يكون موجود تلقائياً في الكارت الجديد.

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مميزات العداد مسبوق الدفع


1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي


نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع


1- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
2- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.
3- يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت شحن عداد الكهرباء داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.
4- يوضع كارت  شحن عداد الكهرباء في العداد قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

5- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.
6- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.
7- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.
8- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.
9- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.
10- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.

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