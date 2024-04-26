وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

خلال الآونة الأخيرة ، رصدت الدولة غضب المواطنين من خطة تخفيف الأحمال، حيث وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني المواطنون من قطع التيار الكهربائي، ويتم التعامل من قبل الدولة بقدر عال من المسئولية ، حيث تم وقف خطة تخفيف الاحمال من قبل ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك مراعاة للمواطنين.

بحسب مصادر حكومية، فإن قرار تخفيف أحمال الكهرباء سيتم إلغاؤه بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبلة.

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موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء



أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وجود قرار بوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام القادمة في الكنائس، على أن يتم العودة لتخفيف الأحمال في وقت لاحق، وذلك كما حدث في شهر رمضان المبارك.



وأضاف 'الحمصاني' خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب من تخفيف الأحمال من قبل، موضحًا أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.



و جاء قرار مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء بأعياد المسيحيين؛ تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، أسوة بما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

ويبدأ الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، من الأحد المقبل 28 أبريل 2024، وحتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.



نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .