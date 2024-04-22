بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء.. الداخلية تعلن خبرً سارًا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد القيامة المجيد) وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

تقرر منحهم (زيارتين استثنائيتين) اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/4/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 13/6/2024 ، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .