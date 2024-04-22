عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء.. الداخلية تعلن خبرً سارًا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد القيامة المجيد) وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .

 تقرر منحهم (زيارتين استثنائيتين) اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/4/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 13/6/2024 ، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

  يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

الإحتفال بعيد تحرير سيناء الإصلاح والتأهيل السياسة العقابية حقوق الإنسان زيارتين استثنائيتين عيد القيامه المجيد عيد تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الحرمان من ضم الصفقات ومستقبل زيزو.. لبيب يثير مخاوف جماهير الزمالك

تحسين الدخل .. الصحفيين تعلن نبأ سارا لذوي الإعاقة من أعضاء النقابة

الشحات الثري.. سيارات مرسيدس وجبال من الفلوس.. فيديوجراف

الغرف التجارية تنصح بعدم شراء الأجهزة الكهربائية هذه الفترة.. لهذا السبب

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ