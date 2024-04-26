إحلال خطوط الكهرباء بكابلات أرضية فى قرى باريس بتكلفة 13 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إستكمال أعمال إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط كابلات أرضية بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من تضررهم، مؤكدا على أن الخطة تشمل إحلال خطوط بطول 5,5 كم داخل الكتل السكنية بمدينة باريس وقرى بغداد حرصًا على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة للخطوط الهوائية وضمان جودة وإنتظام خدمات الكهرباء بهذه المناطق.



وأضاف محافظ الوادي الجديد ان خطة قطاع الكهرباء بالمحافظة تضمنت إنشاء موزعات وتركيب أكشاك بالمحولات، وتركيب محولات، وتركيب صناديق جهد منخفض، ووحدات ربط حلقي، مع إنشاء خطوط كابلات جهد متوسط، وخطوط هوائية جهد متوسط، فضلا عن تركيب أعمدة، وإنشاء خطوط كابلات جهد منخفض، وإنشاء خطوط هوائية معزولة، وتركيب أعمدة جهد منخفض.

وكان قطاع الكهرباء أعلن عن الانتهاء من سلاسل إحلال ورفع لـ15 محولا بـ339 ألف جنيه، وتنفيذ خطة لتوسعات جديدة وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بـ9 ملايين جنيه، وكذلك إنشاء كابلات جهد متوسط وتركيب 249 عامود جهد متوسط وتنفيذ 28 كم خطوط جهد متوسط، إلى جانب تنفيذ خطة إحلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض بـ4 ملايين جنيه، مع الانتهاء من تركيب 230 عامود جهد منخفض، وتنفيذ 250 كم خطوط جهد منخفض.