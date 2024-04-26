عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستهدف توريد مليون طن

انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر على مساحة 328 ألف فدان من مزارع الوادي الجديد

حصاد القمح
حصاد القمح

 انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر على مستوى قري ومراكز محافظة الوادي الجديد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت 328 ألف فدان، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 طن/الفدان، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مساحات المحاصيل الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

شون وصوامع الوادي الجديد تستقبل 34 ألف طن قمح

وكان اللواء محمد الزملوط قد دشن ، موسم حصاد محصول القمح 2024 بقطاع الزراعة من داخل إحدى المزارع بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، يرافقه نائب المحافظ حنان مجدى والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث أكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسيرإجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأجرى المحافظ عدة جولات تفقدية لمزارع القمح وخلال لقائه المزارعين أكّد المحافظ على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وتيسيرالإجراءات لبدء عملية توريد المحصول، مُشيرًا لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد.

التضامن تكرم طلاب جامعة الوادي الجديد المتفوقين وتوزع أجهزة تعويضية

كما تابع محافظ الوادى الجديد جاهزية صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة 20 الف متر وتضم 9 خلايا بسعة تخزينية إجمالية 45 ألف طن؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الأقماح الموردة هذا العام، وشدد على جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أى معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار، مؤكدا على أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود؛ حفاظًا على أمن الدولة الغذائي، مشددًا على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح. 

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح

وأعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده 2000 طن بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، و شونة الفرافرة وسعتها 700 طن ايضًا، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، وتستهدف المديرية توريد مليون طن قمح هذا الموسم وذلك بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

مصرع شخص صعقا بالكهرباء بقرية الجزائر في الوادي الجديد

ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخولها فى العلف الحيواني، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

استخدام استثناء استعد استراتيجية السلامة الشركة العامة للصوامع الشركة العامة اللواء دكتور محمد الزملوط القيادات التنفيذية القابضة للصوامع تشجيع المزارعين هذا العام تحقيق الامن الغذائي تحقيق الامن دكتور محمد الزملوط درجة الإستعداد القصوى درجة الإستعداد مصرع شخص مستوى نقاط الاستلام موسم حصاد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

مفاجأة..ماذا عثرت النيابة العامة في منزل المتهم بتقطيع أحشاء طفل شبرا الخيمة؟

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

التضامن تكرم طلاب جامعة الوادي الجديد المتفوقين وتوزع أجهزة تعويضية

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين‎

دعاء ثالث جمعة من شوال لقضاء الكرب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل

حكومة نتنياهو تطلب تمديداً آخر لمهلة تجنيد اليهود المتزمتين

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

سعر خرافي ..شاهد إطلالة مني زكي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ