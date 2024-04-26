انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر على مساحة 328 ألف فدان من مزارع الوادي الجديد

المستهدف توريد مليون طن

انطلق موسم حصاد الذهب الأصفر على مستوى قري ومراكز محافظة الوادي الجديد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من المحصول الإستراتيجي هذا العام بلغت 328 ألف فدان، بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 طن/الفدان، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مساحات المحاصيل الاستراتيجية ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وكان اللواء محمد الزملوط قد دشن ، موسم حصاد محصول القمح 2024 بقطاع الزراعة من داخل إحدى المزارع بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، يرافقه نائب المحافظ حنان مجدى والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث أكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسيرإجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأجرى المحافظ عدة جولات تفقدية لمزارع القمح وخلال لقائه المزارعين أكّد المحافظ على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وتيسيرالإجراءات لبدء عملية توريد المحصول، مُشيرًا لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد.

كما تابع محافظ الوادى الجديد جاهزية صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، المُقامة على مساحة 20 الف متر وتضم 9 خلايا بسعة تخزينية إجمالية 45 ألف طن؛ وذلك للاطمئنان على جاهزيتها استعدادًا لاستقبال الأقماح الموردة هذا العام، وشدد على جاهزية الصوامع ومواقع التخزين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتذليل أى معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار، مؤكدا على أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود؛ حفاظًا على أمن الدولة الغذائي، مشددًا على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح.

وأعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده 2000 طن بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، و شونة الفرافرة وسعتها 700 طن ايضًا، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، وتستهدف المديرية توريد مليون طن قمح هذا الموسم وذلك بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخولها فى العلف الحيواني، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.