شون وصوامع الوادي الجديد تستقبل 34 ألف طن قمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول كميات الأقماح التى تم توريدها للصوامع والشون بزمام المحافظة حتى الآن إلى 33 ألفًا و982 طن داخل وخارج المحافظة.



ولفت الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم، إلى أن الكميات التى تم توريدها داخل المحافظة كانت لصوامع شرق العوينات والخارجة ولشون البنك الزراعى وشون غرب الموهوب والداخلة والفرافرة.

وأكد وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.



وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.