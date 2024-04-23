لتعزيز بيئة الاستثمار.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد البنك الأهلي

التقت السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، الأستاذ خالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، والأستاذ أحمد حامد نائب مدير عام قطاع أمناء الاستثمار والوفد المرافق، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين البنك والمحافظة لمنح قروض ميسرة للمستثمرين الجادين، بحضور الأستاذة نجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتمويلها والتي ترتكز على المشروعات الزراعية والمشروعات المرتبطة بالزراعة، وأكدت نائب المحافظ حرص المحافظة على التعاون البنّاء والمثمر مع البنك الأهلي كشريك ومساهم أساسي في عملية التنمية.

كما استعرضت تطوير وميكنة منظومة عمل صندوق استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي؛ بهدف تيسير عمل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الصندوق بما يُسهم في تقديم خدمة متميزة وتعزيز بيئة الاستثمار الزراعي بالمحافظة.