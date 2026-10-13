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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حالة عدم اتزان.. ضبط أجنبي استغل ابنتيه في التسول بالإسكندرية

صورة الطفلتين في التسول
صورة الطفلتين في التسول
أحمد بسيوني

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا يبدو في حالة عدم اتزان، حاملًا طفلًا ومتوقفًا به في منتصف الطريق بمحافظة الإسكندرية، في مشهد أثار تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة وسلامة الطفلة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه، حيث تبين أنه عاطل ويحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت التحريات أن الشخص كان برفقة ابنتيه، وأن إحداهما هي الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، والذي وثق وجوده في منتصف الطريق أثناء حملها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المقطع والتحقق من حقيقة الواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف باصطحاب ابنتيه واستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة، في محاولة للحصول على الأموال من المواطنين، وفقًا لما أسفرت عنه إجراءات الفحص والمواجهة.

وعقب تقنين الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهودها لمواجهة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول، والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الممارسات التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وتسلط الواقعة الضوء على خطورة استغلال الأطفال في التسول، لا سيما في الطرق العامة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد سلامتهم، فضلًا عن الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على استغلالهم في مثل هذه الممارسات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

الإسكندرية الاجهزة الامنية مواقع التواصل الاجتماعي منتصف الطريق مقطع تداول

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