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عمليات «فجر اليمن» متواصلة.. ضربات دقيقة ومباشرة تستهدف الفصائل اليمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات «فجر اليمن» متواصلة.. ضربات دقيقة ومباشرة تستهدف الفصائل اليمنية

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، مع دخول المواجهات مرحلة أكثر حسمًا، في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية وتحول مسار المعركة نحو استهداف مواقع انتشار الفصائل اليمنية ومراكز قوتها وقدراتها العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الشرعية اليمنية استعادة مواقع استراتيجية، فيما واصل التحالف تنفيذ ضربات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية للفصائل اليمنية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن انطلاق العملية العسكرية «فجر اليمن»، بهدف استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء الانقلاب الذي نفذته الفصائل اليمنية، المدعومة من إيران، وفقًا لما أعلنه.

اليمن الفصائل اليمنية مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إيران عمليات فجر اليمن

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