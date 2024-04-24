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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن تكرم طلاب جامعة الوادي الجديد المتفوقين وتوزع أجهزة تعويضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع مكافأة برنامج “حاضنات الفائقين”، بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ️وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد.


بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة مراد عبد القادر نائب وكيل وزارة التضامن بجامعة الوادي الجديد، ثم كلمة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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كما تم عرض فيلم وثائقي لإنجازات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

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