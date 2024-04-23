على 6150 فدانا.. محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

تابع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة ٢٧٦ فدان بنطاق القرية، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبوالعلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المزروعة بنطاق المركز هذا العام بلغت ٦١٥٠ فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨ : ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان. مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.