محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم ٤٣ ألف ٦٠٩ طن، موجهًا بإتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، و متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة.

كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية ٤٥ ألف طن.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.