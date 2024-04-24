ثقافة الوادي الجديد تختتم ملتقى "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"

أعلنت الدكتورة الشيماء الصعيدي مدير أطلس المأثورات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالوادي الجديد، عن ختام فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، الذي أقيم بعنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي" على مدار ثلاثة أيام، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، في إطار احتفالات اليوم العالمي للتراث، شهد مجموعة من التوصيات.



وأضافت، أن توصيات الملتقى أسفرت عن الآتي:

1- زيادة التوعية من خلال المؤسسات الثقافية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص، بالممارسات الجيدة الخاصة بزراعة النخيل للمزارعين للحصول على منتج جيد يضاهي وينافس المنتجات العالمية والعربية.

2- زيادة التوعية لأصحاب الحرف القائمة على النخيل لتحسين المنتجات وتعظيم العائد الاقتصادي لهم، وتوعية الشرائح العمرية كافة بأهمية الدور الاقتصادي والبيئي للنخيل.