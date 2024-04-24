مفاجأة سارة.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، نقلا عن مصادر حكومية، أن القرار سيتم إلغاؤه بداية من منتصف شهر مايو المقبل.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة من أجل تنفيذ القرار وسعيها للتخفيف على المواطنين.

وأوضحت أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبل، مشيرة إلى أن هناك انفراجة كبيرة في عمليات إمداد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بداية من شهر مايو المقبل، وفقا لما أشارت إليه المصادر الحكومية.