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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

تخفيف الكهرباء
تخفيف الكهرباء

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.

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مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

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محافظ الدقهلية: خطه مشتركة لجميع الأجهزة لتحديد مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، نقلا عن مصادر حكومية، أن القرار سيتم إلغاؤه بداية من منتصف شهر مايو المقبل.

 

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الحكومة تسعى جاهدة الفترات المقبلة من أجل تنفيذ القرار وسعيها للتخفيف على المواطنين.

 

وأوضحت أن القرار يأتي من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة الماضية والمقبل، مشيرة إلى أن هناك انفراجة كبيرة في عمليات إمداد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بداية من شهر مايو المقبل، وفقا لما أشارت إليه المصادر الحكومية.

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