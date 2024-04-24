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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: خطه مشتركة لجميع الأجهزة لتحديد مشكلات الكهرباء بالمنطقة الصناعية بجمصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية ، لمناقشة واستعراض عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وأكد " مختار " أن توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ان يتم العمل الجاد واعطاء الاهمية القصوي للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

وأشار " مختار " الي أننا نعمل جميعاً في الدقهلية ومن خلال كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب ، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.

واستعرض " مختار " خلال الاجتماع خطة تنظيم العمل وحسن سيره، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هناك موازنة دائمة للمنطقة يتم تعديلها حسب الحاجة.

وطالب "مختار" بوضع خطة لزيادة الإيرادات العامة وكيفية تعظيمها والاستفادة منها في تطوير المنطقة الصناعية من خلال تطوير الطرق الداخلية وانشاء سور حول المنطقة.

ووجه "مختار" بتنفيذ منظومة كاميرات حول المنطقة وتطوير كافة المرافق بالمنطقة الصناعية بجمصه ككل، كما وجه مختار لسرعه تنفيذ خطه مشتركة لكافة الاجهزة المعنية باشراف نائب المحافظ والسكرتير العام، لحصر وتحديد المشكلات المتعلقة بقطاع الكهربا بالمنطقة الصناعية والعمل علي حلها مع شركة الكهرباء.

ووجه" مختار" بضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم انشاؤها بمنطقة ال108 فدان حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه..

وحضر الاجتماع الدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية للكهرباء والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية والمهندس أحمد عبدالفتاح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس حسام حسن مدير تيسير الأعمال بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير إدارة المرافق بالمحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العامة للتنمية الصناعية توفير فرص عمل للشباب دعم الصناعة والمستثمرين محافظ الدقهلية وزارة المالية فرص عمل للشباب دعم الاقتصاد المصري توفير فرص عمل تلبية احتياجات السوق المنطقة الصناعية

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