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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

امتحانات الثانوية العامة 2024| طلبا إحاطة عن انقطاع الكهرباء المستمر في الصيف

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

واضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة الاول أن المواطنون يتضررون من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شىء أساسي يوميا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأشار طلب الاحاطة المقدم الى أن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين حيث يتم التحميل على القرى أكثر، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات يوميا ولم يجد المواطنين ملجأ الا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار  لتوليد الكهرباء ، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأفاد الجبلاوي أن بعض المواطنين تقوم بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى تتمكن من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم  وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها .

وتساءل محمد الجبلاوي كيف تكون حياة المواطنين في عام ٢٠٢٤ ، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الاحمال بهذه الطريقة وما المستهدف من هذا التخفيف ؟

وانهي محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة طلب الاحاطة الاول بسؤال موجه إلي وزارة الكهرباء عن خطة الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وهل يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة التي أصبحت مستمرة ، طالبا بتحويل طلب الاحاطة إلي اللجنة المختصة أو الجلسة العامة .

كما تقدم بطلب إحاطة آخر في هذا الشأن حول عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية اثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية ، مطالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة بوجود مسئول الوزارتين.

محمد الجبلاوي وزير الكهرباء انقطاع التيار الكهربائى طلب الإحاطة ارتفاع درجات الحرارة

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