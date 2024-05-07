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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

جدول تخفيف الأحمال
جدول تخفيف الأحمال

تغيير جدول تخفيف الأحمال.. يتساءل كافة المواطنون عن مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة، وذلك عقب توقف انقطاع الكهرباء في الأيام الماضية بقرار من مجلس الوزراء من أجل أعياد المسيحيين، ومع اقتراب بداية فترة الامتحانات للطلاب، تزايدت الأسئلة حول مواعيد جداول تخفيف الأحمال.

تغيير جدول تخفيف أحمال الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعديل جداول تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء تغيير جدول تخفيف الأحمال بالتزامن مع اقتراب امتحانات الطلاب في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاء في منشور الشركة القابضة لكهرباء مصر: "وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً، خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024".

وتابع المنشور: "وحرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 مساءً حتى الساعة ٧ مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بدءاً من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024".

بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 74 يوما

وناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.

ووفقًا لبيان الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء سوف تستمر لمدة 74 يومًا، اعتبارًا من يوم الغد الموافق الأربعاء 8 من مايو 2024، وحتى 20 يوليو 2024، علي أن لا تزيد مدة فصل التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال عن ساعتين.

جدول تخفيف الأحمال

ووفقًا للمصادر، جاء جدول تخفيف الأحمال الجديد علي النحو التالي: 
- مجموعة رقم (1): يتم الفصل من الساعة 4م وحتى الساعة 6م، بدلا من الساعة 11ص حتى الساعة 1 ظهرا.
- مجموعة رقم (2): يتم الفصل من الساعة 4م إلى الساعة 6م بدلا من الساعة 12ظ حتى الساعة 2 ظهرا.
- مجموعة رقم (3): يتم الفصل من الساعة 5م وحتى الساعة 7م، بدلا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.
- مجموعة رقم (4): يتم الفصل من الساعة 5م حتى 7م، بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.
- مجموعة رقم (5): يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.
- مجموعة رقم (6): يتم الفصل من الساعة 3 عصرا إلي الساعة 5م، بدلا من الساعة 4م حتى الساعة 5 مساء.

موعد الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد الانتهاء من انقطاع الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”، وقال محمد الحمصاني إنه تم الاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والكهرباء على تعديل توقيتات تخفيف أحمال الكهرباء لتكون من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساءً، في الفترة من 8 مايو الجاري إلى 20 يوليو المقبل.

وأضاف: "قرار تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء يأتي في إطار مراعاة ظروف الامتحانات وعدم التضييق على الطلاب، والدولة تعمل على الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة، ونعمل قدر الإمكان لتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء، وهناك متابعة شبه يومية للانتهاء من الأزمة".

خطة أحمال الكهرباء والإجازات الرسمية

وفي سياق متصل، كان قد كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال أيام الأعياد على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط.

وذلك على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك، وأوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بتخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات، وهو ما تم بالفعل.

كما كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن سبب عودة تخفيف الأحمال بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك، وقال أن هناك أسباب عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال شهر رمضان، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد.

وأضاف، أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك، خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة.

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