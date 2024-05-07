6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعديل جدول تخفيف الأحمال بدءا من الغد بمناسبة امتحانات نهاية العام، ليبدأ التخفيف من الساعة 3 عصرا بدلا من 11 صباحا وحتى الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء ، ابتداء من غد الأربعاء وحتى يوم 20 يوليو مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وجاء جدول تخفيف الأحمال كالتالى ..



1- مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4 و حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.

2- مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.

3- مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.

4- مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.

5- مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.

6- مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الاحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة ال8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا ، تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا و حتى الساعة 7 مساء.

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من غد الأربعاء 8 مايو و حتى 20 يوليو المقبل ، موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى .