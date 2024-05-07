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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: مصر تعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة

قصف غزة
قصف غزة

أكد الدكتور سعيد عكاشة، المحلل السياسي، أن مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، عملت على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن الجانب الإسرائيلي وحماس زادا من التعقيدات الموجودة بالمشهد الحالي.

 

وقال سعيد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن الهدنة المصرية القطرية لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستمرة حتى ان هناك زيارة من وفد قطري إسرائيلي للقاهرة لبحث سبل للحلول والهدنة.

 

وأضاف أن إسرائيل أكدت أنه لو تمت الهدنة، فهي ليست نهاية للحرب، واشترطت أن يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب، وعدم قبول الهدنة.

قطاع غزة مصر وقف إطلاق النار غزة الحرب

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