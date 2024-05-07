كاتب صحفي: مقترح وقف إطلاق النار لا يحقق انتصارا لنتنياهو وشعبه

توقع الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، بأن يكون هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار، حتى تحكم قبضتها على شرق رفح.





وأوضح إبراهيم خلال للقاءه برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي" أن مشكلة نتانياهو في في مقترح وقف إطلاق النار والذي قبلته حماس، هو عدم تحقيقه أي انتصار له أو لشعبه.





ولفت عزت إبراهيم، النظر إلى أن الرأي العام في الشارع الاسرائيلي منقسم، وهناك جانب يدفعه نحو الحرب،



وأشار إلى أنه كلما اقتربنا على الانتخابات الامريكية كلما قل الضغط على اسرائيل، موضحا ان الجانب امريكي متفاني في خدمة إسرائيل.



ونوه ان "ويليام بيرنز"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أحد رجال بايدن، وهو رجل قوي ويمثل الصوت الأكثر اتزانا، ومن الممكن يصنع فارق في الضغط على اسرائيل للوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار .