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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل الصحفيين: إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود الدول العربية

قصف غزة
قصف غزة

 

أكد الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إنه كان هناك ادعاءات بأن حماس هي من ترفض الهدنة، ولكن موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جعل الكرة في ملعب إسرائيل.

وتابع سعد عبد الحفيظ خلال للقاءه برنامج " في المساء مع قصواء "  تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي" أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب، ويريدها تستمر لأبعد حد لانه  يعلم ان حال موافقته سيكتب نهايته.


وأوضح أن نتنياهو راهن على استمرار حماس في الحرب، وبالتالي حماس اربكت فكره، بعد قلب الطاولة وجعل الكرة في ملعبه، لأن المقترح الذي وافقت عليه حماس تبنته أمريكا ووافقت عليه إسرائيل.

وأشار إلى ان نتانياهو الان في موقف حرج، لأن لديه وزيران ، أعلنا ان أنه حال قبول نتنياهو المقترح سوف ينسحبا  وبالتالي وقوع  الحكومة، ومن ثم محاكمته على ما ارتكبه من جرائم او وقائع فساد.

ونوه أن إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود من الدول العربية، وموقف أمريكا لس مرتبك بل هي شريك اساسي في الحرب، لأن هدفها سحق المقاومة الفلسطينية لإعادة تشكيل المنطقة.

ولفت إلى أن المفاوض المصري كان له دور كبير في هذا المقترح، بعد ضغوطها على كل لاطراف، و حماس وقيادتها اعترفت بدور مصر والذي تجاوز دور الوسيط، ووصل الى ادوار اخرى.

حماس إطلاق النار إسرائيل قصواء الخلالي نتنياهو

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