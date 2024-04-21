وزير التعليم يخاطب الكهرباء لوقف تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الترم الثاني 2024

استجاب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمناشدات التي أطلقها أولياء أمور طلاب المدارس لوزارة التربية والتعليم للتدخل لوقف إجراءات قطع الكهرباء على الطلاب أثناء امتحانات الترم الثاني 2024 .

حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه قرر أن يقوم بمخاطبة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للتنسيق معه بشأن عدم قطع الكهرباء أثناء فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لموقع صدى البلد، إن وزارة الكهرباء لم ولن تتأخر أبدا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن نسقت مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء أثناء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وكان قد أطلق أولياء أمور طلاب المدارس في مصر مناشدات عديدة عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب ، لمناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء للوصول الى اتفاق بعدم قطع الكهرباء خلال فترة امتحانات الترم الثاني 2024 .

وقالت فاتن أحمد ولية أمر: الطلاب حاليا في فترة مراجعات استعدادا لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 ، وبالتالي يحتاجون الى الكهرباء سواء اثناء المذاكرة في المنزل أو أثناء النزول والصعود بالمصاعد للتوجه للحضور لحصص المراجعات سواء في المدارس أو الدروس الخصوصية وهو الامر الذي قد يعرض أي طالب للخطر في حالة انقطاع الكهرباء اثناء استخذام المصاعد.

وأضافت فاتن أحمد عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب : أن طلبة الثانوية العامة تحديدا يعانون حاليا من أزمة قطع الكهرباء، لأنهم حاليا في فترة حرجة كلها مراجعات اون لاين تحتاج للكهرباء.

وكان قد صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.