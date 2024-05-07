عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنويه الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، موضحا أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة ويتم اختيار المواعيد وفق عملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.

مجلس الوزراء وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال امتحانات الطلاب الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

ترشيحاتنا

عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق .. تعرف على السبب

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

امرأة غزة الحديدية.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف حكايات عن عملها البطولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ