انقطاع الكهرباء.. الحكومة: نحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ممثلة في الوزرارت المعنية من وزارات الكهرباء والبترول، تحرص على التخفيف من على كاهل المواطنين،

وبالتالي تم الاتفاق على تجنب تخفيف الأحمال في الفترة الصباحية لأنه فترة عقد الامتحانات في المدارس.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه تم الاتفاق على تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء من يوم 8 مايو حتى يوم 20 يوليو المقبل.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن هنك تنسيق دائم بين وزارة التعليم ووزارة الكهرباء، وتم تحديد الموعد بناءات على تنسيق من الوزارتين ويتم مراعاه التصحيح للأمتحانات، مؤكدا أنه بكل منطقة سيتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.