تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن موعد الإمتحانات قد أقتربت، معقبة: “الجميع كان يتحدث عن تخفيف الأحمال بالنسبة للكهرباء وكان هناك لغط فى المواعيد وكيفية مزاكرة الطلاب مع وجود الصيف”.

وأضافت خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه بالأمس تم الإعلان عن مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال خلال أيام الإمتحانات أعلنت عنها الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل القدرة على أن تناسب مع ظروف إمتحانات الأبناء من الطلاب.

ومن جانبها، قالت الإعلامية عبيدة أمير، إنه تم تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ليبدأ من الساعة ال3 عصرا حتي الساعة 7 مساءا".