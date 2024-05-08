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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمين أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بغرف مغلقة بالحديد ومفصول عنها الكهرباء

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

تابع طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأول لـ امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل داخل مدارس الإدارة.

تأمين أسئلة الامتحانات 

وشدد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية على مديرى المدارس على ضرورة تأمين أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 وأوراق الإجابة داخل غرف مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

وأكد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية على انضباط سير العملية الامتحانية في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 منذ الدقيقة الاولى لوقت الامتحان.

 كما شدد طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية على ضرورة التصدي لمحاولات الغش بجميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 مؤكداً ضرورة الحفاظ على سرية الامتحانات.

وكان قد توافد طلاب صفوف النقل الآن على جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات الترم الثاني 2024.

حيث تنعقد امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 حسب الجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

تعليمات حول امتحانات الترم الثاني 2024

وقد تلقت الإدارات التعليمية تعليمات من وزارة التربية والتعليم تشدد على : 

  • الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.
  • ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.
  • ان تشتمل الورقة الإمتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.
  • توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.
  • التأكيد على السرية المطلوبة  في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.
  • وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.
  • ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
  • إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.
  • أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
  • أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات الترم الثاني 2024
امتحانات امتحانات الترم الثاني 2024 امتحانات الترم الثاني إدارة دشنا التعليمية

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