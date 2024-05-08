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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء امتحانات الترم الثاني 2024|طلاب أولى ثانوي يؤدون اللغة العربية بالقاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 ، امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية حسب الجداول المعلنة في كل مديرية وإدارة تعليمية.

ومن أبرز امتحانات الترم الثاني 2024 التي تنطلق اليوم، امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني ، في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة.

حيث يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، امتحانات الترم الثاني 2024 بـ امتحان اللغة العربية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

أما عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة ، فوفقا له يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا

وتشمل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني، 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

وبشأن مدى عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني إلكترونيا أم ورقيا، قررت وزارة التربية والتعليم أنه : 

  • بالنسبة للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت؛ يؤدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني إلكترونيا على التابلت في أسئلة الاختيار من متعدد ، بينما يؤدوا الأسئلة المقالية ورقيا ، ويكون الامتحان سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

 

  • و في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني ؛ سيتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة، في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

 

  • بالنسبة للطلبة الذين تسلموا التابلت والمتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت بسبب الكسر أو السرقة، وكذلك طلبة المنازل؛ جميعهم يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 الترم الثاني “ورقيا” في جميع المواد.

ممنوعات في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية عن عددا من الممنوعات التي يجب أن يتجنبها الطلاب في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي وهي :

  • ممنوع تقسيم شاشة التابلت أثناء الامتحان .
  • ممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت أثناء الامتحان أو فتح نوافذ أو محاولة تهكيره.
  • ممنوع استخدام برنامج جيوجبرا الموجود على التابلت أثناء الامتحان
  • ممنوع عمل دارك مود على التابلت وهى الشاشة الغامقة  السوداء أثناء الامتحان
  • ممنوع إلغاء شريط المهام الموجود أسفل التابلت
  • ممنوع ترك منصة الامتحان بدون لمس الشاشة مدة تزيد عن ١٠ دقائق .
  • أى طالب يتعرض لانقطاع الشبكة قبل تسليم الامتحان لابد له من عدم مغادرة اللجنة والانتظار حتى عودة اتصال الشبكة وعمل مزامنة بالامتحان  .
  • ممنوع التخلص من كود الامتحان حتى انتهاء الامتحان .
  • ممنوع مغادرة اللجنة الا بعد تسليم الامتحان والتأكد من ظهور رسالة تم التسليم بنجاح
  • لابد من ضبط الوقت والتاريخ الخاص بالتابلت قبل الامتحان
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