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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بإلزام جميع الطلاب بحضور امتحانات الترم الثاني 2024 بالزي المدرسي

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني 2024

صدرت تعليمات رسمية بجميع مدارس الجمهورية، بضرورة إلزام جميع الطلاب بحضور امتحانات الترم الثاني 2024 بالزي المدرسي حتى آخر يوم في الامتحانات.

وبناء على ذلك نبهت جميع إدارات المدارس على الطلاب، بعدم السماح بحضور امتحانات الترم الثاني 2024 بزي مخالف حتي لا يتم منعهم من دخول الامتحانات.

وتنطلق اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية حسب الجداول المعلنة في كل مديرية وإدارة تعليمية.

امتحانات الترم الثاني 2024

ومن أبرز امتحانات الترم الثاني 2024 التي تنطلق اليوم، امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني ، في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة.

حيث يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، امتحانات الترم الثاني 2024 بـ امتحان اللغة العربية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة القاهرة، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

أما عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة الجيزة، فوفقا له يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 8:30 صباحا حتى 11:30 صباحا.

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