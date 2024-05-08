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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تخفيف الأحمال.. موظفو الكهرباء يواجهون الحبس والغرامة حال قيامهم بهذا الإجراء

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال

تزامنًا مع خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء ، من المقرر أن تنفذ الدولة خطتها اليوم لقطع التيار الكهربائي وذلك بعد انتهاء إجازة عيد القيامة و شم النسيم ، وذلك وفقا لمواعيد حددتها الحكومة.


ومع عودة تخفيف الأحمال ، من المحتمل أن يلجأ الكثير من الموظفين العاملين بشركات الكهرباء إلى ارتكاب مخالفات جسيمة أثناء العمل كأن يقوم أحدهم بتوصيل الكهرباء لجهة من الجهات بالمخالفة، وهذا ما عاقب عليه قانون الكهرباء بالحبس والغرامة .

 

في سياق متصل، كان قد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من اليوم الأربعاء 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

 

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تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

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تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة


نصت المادة 13 من قانون الكهرباء على أنه  لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

 

عقوبات المخالفين
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .


المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال


مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4  و حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.
مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.
مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.
مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء  بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.
مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.
مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.

تخفيف أحمال الكهرباء إجازة عيد القيامة شم النسيم الحكومة مجلس الوزراء الكهرباء حبس غرامة

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