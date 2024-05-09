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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك ناصر يرعى المؤتمر العلمي الدولي الـ29 لكلية الإعلام جامعة القاهرة

صدى البلد

يشارك بنك ناصر الاجتماعي في إطار التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، في دعم المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والذي يقام تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، بمبلغ 500 ألف جنيه تحول علي صندوق الخدمات التعليمية بالكلية.
 
 ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي ولفيف من رؤساء قطاعات البنك ومسؤولي الإدارات المختلفة وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن مشاركة البنك في المؤتمر تأتي انطلاقاً من دوره المجتمعي، وحرصه على دعم المؤتمرات العلمية الهادفة، وسعيه الدائم والمتواصل لتعزيز علاقات التعاون بين البنك ومختلف القطاعات التعليمية بما يخدم ويدعم القطاع التعليمي ويعمل على الارتقاء به إلى مستويات أفضل.
 
 وأوضحت القباج أن البنك يسعي إلي بذل الجهود لتنشيط عملية التثقيف المصرفي والشمول المالي لطلاب الجامعات باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، من خلال مشاركة البنك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية والتي ألقاها الدكتور أحمد عطية عبر فيها عن حرص البنك علي دعم المنظومة التعليمية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك أن البنك يحرص على الاهتمام بمحوري الصحة والتعليم باعتبار أنهما أهم سبل النهوض بالدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التعليم وتطبيقًا لدور البنك لريادي فى المسئولية المجتمعية وتحقيقًا لمبادرات البنك المركزي فى الشمول المالى.

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