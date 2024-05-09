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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الرابع على التوالي.. إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

أعلن المتحدث باسم سلطة المعابر في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، مغلق لليوم الرابع على التوالي.

وقالت شبكة CNN، أن هناك تقارير متضاربة حول وضع معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل بعد تعرضه لما لا يقل عن 10 صواريخ يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وكان المعبر عنصرا أساسيا في إدخال المساعدات إلى غزة.

وقالت هيئة التنسيق الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، الأربعاء، إن معبر كرم أبو سالم أعيد فتحه أمام دخول المساعدات الإنسانية، ولكن لجنة المعابر الحدودية الفلسطينية نفت مزاعم إسرائيل، قائلة إنه لم تعبر أي شاحنات.

وقال هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة معابر غزة، إنه ليس صحيحا أن المعبر أعيد فتحه الأربعاء، وأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تحاول حتى الذهاب إلى المعبر.

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