برصاص الاحتلال.. إصابة عمال فلسطينيين أثناء توجههم للعمل في معبر كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة عمال فلسطينيين بإطلاق نار أثناء توجههم للعمل في معبر كرم أبو سالم على الجانب الغزي للمعبر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 إصابات، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.