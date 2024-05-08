عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برصاص الاحتلال.. إصابة عمال فلسطينيين أثناء توجههم للعمل في معبر كرم أبو سالم

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة عمال فلسطينيين بإطلاق نار أثناء توجههم للعمل في معبر كرم أبو سالم على الجانب الغزي للمعبر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر  أكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 إصابات، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل أكتوبر الماضي احتلال الاسرائيلي الدفاع المدني الإسعاف الاسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

بعد إصابتها بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لابنة صلاح عبد الله

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

موضوعات متعلقة

بمشاركة دولية.. الأردن تنفذ 5 عمليات إنزال جوي للمساعدات على شمالي غزة

حكومة الاحتلال تدعو المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في رفح الفلسطينية

مسؤول إسرائيلي: وفد متوسط المستوى يسافر إلى مصر بالساعات المقبلة

منطقة عسكرية مغلقة.. إسرائيل ترفع علمها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

لأول مرة منذ 2005.. دبابة ترفع العلم الإسرائيلي قرب محور فيلادلفيا| فيديو

لليوم الثاني.. جيش الاحتلال: اعتراض طائرة بدون طيار على إسرائيل

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي لتحلية المياه يناقش أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية

وصف مثير من خالد الغندور للأهلي في رباعية الفريق الأحمر بمرمى الاتحاد

تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتي الشرقية والقليوبية

أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر .. إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

انفراد.. أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: جمع بينهم الشيطان

انفراد.. نص شهادة مفتش مباحث غرب الجيزة بقضية الجنرال اليمني| حيثيات المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

جمبسوت لافت.. ساندي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

تضامنًا مع الشعب الفيتنامي.. تفاصيل محاكمة محمد علي كلاي من أمريكا

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-