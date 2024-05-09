إصابة 11 شخص في انزلاق طائرة.. مطار السنغال يعلق رحلاته الجوية

علق مطار السنغال الرئيسي ، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بشكل كلي بعد إصابة 11 شخصا بجروح جراء انزلاق طائرة على المدرج.

قال مصدر في مطار بليز دياني لرويترز إنه تم تعليق الرحلات الجوية في المطار الرئيسي في السنغال قرب العاصمة دكار بعد انزلاق طائرة عن المدرج.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو ليلي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة الطيران ترانس إير، ومقرها السنغال، تقف على العشب وجناحها مغطى برغوة إخماد الحرائق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الفيديو.

ولم ترد ترانس إير على الفور على طلب للتعليق.