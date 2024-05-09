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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. إنطلاق مهرجان Stance Festival لعروض السيارات الرياضية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تنطلق فعاليات مهرجان Stance Festival لعروض السيارات الرياضية، غدا /الجمعة/، في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري.


وذكرت وزارة الرياضة، اليوم /الخميس/ - أن هذا المهرجان يعد فرصة مثالية لعشاق السيارات الرياضية للاستمتاع بعروض مثيرة ومذهلة من أفضل السيارات الرياضية في العالم.


ولفت البيان، إلى أن تنظيم مهرجان Stance Festival يأتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا يعتبر أكبر حدث يتم تنفيذه في مجال عروض السيارات الرياضية سيكون للمهرجان برنامج غني يتضمن عروضًا مبهرة لأحدث السيارات الرياضية، وورش عمل فنية، وفعاليات ترفيهية متنوعة تجعلها تجربة فريدة لعشاق السيارات.


يشهد المهرجان حضور وزير الشباب والرياضة لافتتاح المهرجان Stance Festival وإلقاء الكلمة الافتتاحية، ستبدأ فعاليات المهرجان في الساعة ٤ عصرا.


تأتي هذه الدورة الأولى من Stance Festival لتعزيز ثقافة السيارات الرياضية وتوفير منصة مميزة لعرض أحدث الموديلات والتقنيات في عالم السيارات الرياضية. بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، تتوفر فرصة رائعة للمهتمين للاستمتاع بعروض وفعاليات مثيرة.
 

السيارات الرياضية العاصمة الادارية نادي السيارات

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